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Вчера, 14:18

На Среднем Урале снова ускорилась инфляция

На Среднем Урале снова ускорилась инфляцияГодовая инфляция в Свердловской области в феврале составила 11,2%, что превышает показатель предыдущего месяца (10,6%). Темпы роста цен на Среднем Урале опережают показатели Уральского федерального округа и страны в целом. В УрФО они составили 9,82%, а в РФ — 10,06%. Причиной ускорения роста цен в регионе стали повышенный спрос на отдельные товары, перенос в цены возросших затрат производителей продовольствия и поставщиков промышленных товаров, а также сокращение предложения на некоторых товарных рынках. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Уральского ГУ Банка России.

Цены на продовольственные товары в регионе в феврале выросли на 12,57% в годовом выражении, тогда как в январе этот показатель составлял 11,35%.

Более высокие темпы роста цен наблюдались на мясную и молочную продукцию, такую как говядина, мясо индейки, вареная колбаса, сосиски, сардельки, питьевое молоко, сливки, творог и йогурты. Рост цен обусловлен увеличением расходов на логистику и заработную плату работников животноводства и переработки, которые закладываются в стоимость продуктов.

В феврале, по сравнению с январем, ускорился годовой рост цен на мороженую разделанную и неразделанную рыбу, а также рыбу лососевых пород. Это связано с падением объемов вылова и переработки рыбы в целом по стране.

По причине низкого мирового урожая какао-бобов и кофейных зерен ускорился годовой рост цен на растворимый и зерновой кофе, шоколад, шоколадные конфеты и питьевое какао.

В связи с более низким, чем в прошлом году, урожаем картофеля в Свердловской области и соседних регионах, завоз более дорогих импортных клубней начался раньше, что привело к ускорению годового роста цен на картофель.

Что касается непродовольственных товаров, то рост цен на них составил 7,64% год к году, против 7,22% в предыдущем месяце. На фоне высокого спроса ритейлеры перенесли в цены широкого круга товаров расходы на оплату труда, аренду и логистику. В результате ускорилось подорожание обуви, моноблоков, холодильников и стиральных машин, некоторых видов парфюмерно-косметической продукции. Также увеличились темпы роста цен на новые автомобили отечественных и зарубежных марок. Планшетные компьютеры, телевизоры и роботы-пылесосы стали дороже в годовом отношении, хотя в январе были дешевле. Основные марки бензина и дизельное топливо стали дорожать быстрее в рознице из-за увеличения затрат у нефтеперерабатывающих компаний и автозаправочных станций.

Цены на услуги в Свердловской области выросли за 12 месяцев на 14,03%, тогда как их рост в годовом отношении в начале года составлял 14,12%. Причиной замедления инфляции является статистический эффект высокой базы прошлого года. В феврале 2024 года рост расходов на телекоммуникационное оборудование и производство контента вынудил онлайн-сервисы значительно повысить стоимость подписок, тогда как в нынешнем феврале она осталась неизменной, что и привело к снижению темпов роста в годовом сопоставлении. В связи с укреплением рубля замедлился годовой рост цен на турпоездки в Египет и страны Закавказья. Туры в Юго-Восточную Азию стали дешевле, чем годом ранее, в то время как в январе они были дороже. Также замедлился в связи со снижением спроса годовой рост цен на пассажирские перевозки. Годовой рост цен на услуги ЖКХ в феврале ускорился до 13,85%, против 13,82% в январе.

Отметим, что в целом по России в феврале с исключением сезонности цены выросли меньше, чем в январе. Это во многом объясняется укреплением курса рубля. Впрочем, Центробанк отмечает, что годовой показатель инфляции по-прежнему значительно превышает целевой уровень в 4%. По мнению регулятора, для достижения целевого уровня к 2026 году необходимо продолжительное время поддерживать высокие ставки и жесткую денежно-кредитную политику в экономике.
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