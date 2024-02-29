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Инфляция стала двузначной

Инфляция стала двузначнойВ последний месяц 2024 года годовая инфляция в Свердловской области составила 10,02% против 9,17% в ноябре. Этот показатель оказался выше, чем значение инфляции по Уральскому федеральному округу (8,83%) и по России в целом (9,52%). Среди причин столь значительного роста цен в регионе, помимо ослабления рубля в предыдущие месяцы, — увеличение издержек производителей и поставщиков различных товаров и услуг, а также снижение предложения некоторых непродовольственных товаров. Об этом сообщил в своем информационно-аналитическом комментарии Банк России.

Сильнее всего поднялись цены на услуги и продовольственные товары (12,61% и 11,34% в декабре против 12,13% и 9,84% в ноябре соответственно).

Среди продуктов питания больше всего подорожала плодовоовощная продукция, в частности, помидоры, лук, морковь и капуста. Цены на овощи в декабре поднялись на 20,88% в годовом выражении против 14,6% в ноябре и 6,6% в октябре. Удорожание томатов произошло из-за роста затрат на оплату труда и логистику, которые вынудили тепличные комплексы поднять цены. Увеличение расходов сельхозпроизводителей по тем же статьям вызвало рост в годовом сопоставлении цен на лук, морковь и капусту. По той же причине подорожала и животноводческая продукция, в частности, мясо индейки, говядина, мясокопчености и пельмени, питьевое молоко, сливки, творог и сыр. Снижение в годовом отношении цен на охлажденное и мороженное куриное мясо в декабре сильно замедлилось.

В сфере услуг продолжает дорожать абонентская плата за интернет и оплата за сотовую связь. Причиной стало увеличение расходов операторов связи на приобретение оборудования, оплату труда, а также на поддержание и развитие сетей. В туристической сфере из-за ослабления курса рубля в зимний период ускорился рост цен на поездки на курорты Турции и ОАЭ. Также значительно поднялась стоимость путешествий в страны Закавказья.

Кроме того, можно отметить замедление в декабре роста цен на ЖКХ и пассажирский транспорт. Стоимость услуг ЖКХ повысилась в декабре на 11,68% против 11,79% в ноябре, а цены на пассажирский транспорт поднялись на 11,36% в декабре против 13,06% в предыдущем месяце.

Что касается непродовольственных товаров, то в декабре они подорожали на 6,7% в годовом отношении против 6,35% в ноябре. В первую очередь удорожание коснулось импортируемых товаров, в частности, электроники и бытовой техники, что было вызвано ослаблением рубля. Ускорился рост цен на швейные машины, миксеры, микроволновые печи, холодильники, пылесосы, чайники и утюги. Был отмечен подъем цен на стиральные машины в годовом отношении. В ноябре они стоили дешевле, чем годом ранее. В декабре было зафиксировано замедление падения цен на смартфоны и планшетные компьютеры год к году. Также сильнее, чем в прошлом году по сравнению с ноябрем, дорожала одежда. Помимо этого, основные марки бензина продемонстрировали ускорение роста цен в результате сокращения предложения на внутреннем рынке.

Таким образом, рост цен в декабре ускорился по сравнению с ноябрем. Возросло большинство показателей устойчивого роста цен. По словам ЦБ, это свидетельствует о том, что рост спроса продолжает превалировать над возможностями увеличения объемов производства товаров и услуг. Еще одним фактором ускорения инфляции стало ослабление рубля. ЦБ отмечает необходимость жесткой монетарной политики для борьбы с ростом инфляции и возвращения ее к целевому показателю. Согласно прогнозу главного финансового регулятора, проводимая им денежно-кредитная политика позволит привести инфляцию к показателю 4% и стабилизировать ее в 2026 году.
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