Расширение способствовало снижению

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Инфляция в среднем по РФ в апреле выросла до 7,84%

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УрБК, Челябинск, 23.05.2023. Годовая инфляция в Челябинской области по итогам апреля замедлилась до 2,2% после 3,6% в ...