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27.05.2024

Расширение способствовало снижению

Расширение способствовало снижениюБанк России зафиксировал в апреле 2024 года снижение инфляции на Среднем Урале в месячном выражении. Так, в сравнении с мартом оно достигло 0,12%, и показатель составил 7,7%. Это ниже, чем в целом по России (7,84%), но выше, чем по Уральскому федеральному округу (7,42%). Вес инфляции Свердловской области в целом по УрФО составляет 33,09%. Эксперты регулятора считают, что замедление в апреле роста цен в регионе связано с расширением предложения непродовольственных товаров и услуг.

Непродовольственная инфляция

Так, согласно данным Банка России, основанным на информации, предоставленной Росстатом, в Свердловской области в апреле цены на непродовольственные товары были на 7,18% выше, чем годом ранее, в марте — на 7,38%.

Эксперты регулятора в первую очередь отмечают, что в отчетном периоде произошло замедление годового роста цен на новые легковые автомобили иностранных марок. Это стало следствием того, что расширилось предложение новых транспортных средств на региональном рынке из-за увеличения складских запасов в преддверии ужесточения с 1 апреля 2024 года правил ввоза легковых автомобилей.

Кроме того, зафиксирован рост цен на парфюмерно-косметические товары в годовом выражении. Это объясняется статистическим эффектом высокой базы, так как в апреле 2023 года цены на эти категории товаров заметно увеличивались из-за значительного спроса.

Продовольственная инфляция

В этой категории зафиксировано ускорение инфляции. Так, в апреле 2024 года она увеличилась до 8,06% после мартовских 7,74%. В частности, ускорился рост цен на сахар, яйца, молоко, кисломолочные продукты, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, а также мороженое.

В ЦБ считают, что это стало следствием того, что производители продуктов питания переносили в цены растущие затраты, в том числе на транспортировку и оплату труда.
Кроме того, более быстрому годовому росту цен на шоколад и шоколадные конфеты способствовало удорожание какао-бобов из-за неурожая в основных странах-производителях.

Эти же причины регулятор указывал и в отчете об инфляции в марте текущего года.

Удорожание услуг

В апреле 2024 года, согласно данным Банка России, услуги дорожали медленнее в годовом выражении, чем месяцем ранее (7,95% и 8,54% соответственно).

Эксперты регулятора считают, что на это в основном повлияла динамика цен на жилищные услуги. Ввод на рынке большого количества новых объектов увеличил предложение квартир, которые сдаются в аренду. В итоге в годовом сопоставлении удорожание аренды квартир замедлилось.

При этом в ЦБ отмечают, что, в отличие от марта 2024 года, замедлился рост цен на авиабилеты в Свердловской области. Объясняется это запуском новых полетных программ и расширением уже существующих. Кроме того, на замедлении сказалось увеличение числа субсидированных маршрутов по программе межрегиональных перевозок.

Жесткая поддержка ДКП продолжается

В среднем по России годовая инфляция в апреле выросла на 0,12 п. п., до 7,84%. Этот показатель увеличился в 48 регионах страны. Сильнее всего рост цен ускорился в Приволжском и Сибирском федеральных округах, в Южном федеральном округе инфляция замедлилась.

«Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем. Это произошло в части цен тех товаров и услуг, которые обычно меняются под влиянием устойчивых, а не разовых факторов. Основной устойчивый фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция в целом по стране снизится до 4,3-4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в отчете Банка России.

Напомним, что регулятор начал цикл ужесточения ДКП летом прошлого года. С этого времени ключевую ставку повысили более чем в два раза — с 7,5 до 16%. Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 7 июня 2024 года.

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