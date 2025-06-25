Инфляция замедляется восьмой месяц подряд

Годовая инфляция в Свердловской области в июне замедлилась до 10,5% против 10,98% в мае. В месячном выражении темпы роста цен в регионе снизились с 0,48% до 0,24%. Такие данные приводит
Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации. По оценке регулятора, улучшение ситуации с инфляцией в регионе отмечается уже восьмой месяц подряд. Это является следствием действия жесткой денежно-кредитной политики в стране.
Сильнее всего в июне подорожали услуги (+0,54% в месячном и +12,53% в годовом отношении). В основном это связано с повышенным спросом на поездки и туризм. Подорожали поездки на Черноморское побережье, речные круизы по России, проживание в гостиницах и хостелах, отдых в пансионатах. Растущий спрос позволил поставщикам этих услуг быстрее переносить в цены растущие издержки. Также выросли цены на зарубежные поездки. Кроме того, подорожали ветеринарные услуги, так как рост стоимости вакцин для животных с наступлением летнего сезона был перенесен в стоимость прививок. Немного подешевела аренда жилья в регионах в связи с увеличением предложения и снижением спроса.
Что касается продовольственных товаров, то цены на них поднялись умеренно (+0,18% в месячном и +12,45% в годовом отношении). Сильнее всего в июне подорожали вермишель, гречневая и манная крупы, рис. При этом за год макароны и крупы выросли в цене всего лишь на 4,48%, что заметно ниже, чем продовольствие в целом, и в июне производители и поставщики частично переложили в цены прирост своих издержек. Также продолжили расти цены на кофе и рыбопродукты.
Ряд продуктов по-прежнему дешевеют. Так, из-за расширения предложения значительно дешевле стали яйца (-8,69% в месячном, -21,91% в годовом отношении) и сливочное масло. А цены на оливковое масло, бананы, сладкий перец снизились из-за укрепления рубля. Также подешевели свинина и мясные полуфабрикаты для приготовления шашлыка, что вызвано низким спросом в связи с холодной погодой.
Цены на непродовольственные товары выросли слабо (+0,66% в месячном и +6,77% в годовом отношении). В основном поднялись цены на товары повседневного спроса. Это связано с увеличением затрат производителей на материалы и сырье, обслуживание оборудования, логистику и зарплаты. Перенос прироста этих издержек в цены обеспечен устойчивым спросом. В частности, за месяц сильнее всего подорожали моющие и чистящие средства (+1,74%). Также выросли цены на инструменты и стройматериалы для индивидуального строительства в связи с дачным сезоном. За 12 месяцев больше всего подорожали печатные издания (+15,9%) в связи с повышением цен для компенсации затрат на полиграфию.
При этом подешевели товары длительного использования. Так, продолжилось снижение цен на новые и подержанные автомобили, смартфоны и телевизоры. Это произошло в результате укрепления рубля и активного стимулирования спроса. Электроника и техника в месячном отношении подешевела на 1,38%, а легковые автомобили – на 0,49%.
В целом рост цен в Свердловской области в годовом и месячном отношении оказался выше, чем в целом по стране, но при этом он продолжил замедление.
При этом, по словам регулятора, в целом по России спрос охлаждается, но все еще растет быстрее предложения. Сбережения продолжают увеличивается, при этом кредитование не останавливается, и экономика выходит из состояния перегрева. Для достижения целевого показателя инфляции планируется поддержание достаточно высоких ставок в экономике в течении продолжительного времени. Банк России намерен вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем.Иллюстрация сгенерирована нейросетью