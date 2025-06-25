Инфляция замедляется восьмой месяц подряд

Темпы роста цен в свердловском регионе в мае замедлились до 11% ...

Годовая инфляция в регионе в апреле снизилась до 11,2% ...

Потребительские цены в регионе за последний год выросли на 11,36% ...

ЦБ назвал самые подорожавшие товары и услуги на Среднем Урале

В апреле рост цен на продукты в РФ в месячном выражении стал самым высоким с апреля 2008 года

УрБК, Москва, 08.05.2020. В России рост цен на продукты в апреле в месячном выражении стал самым высоким для данного ...