На Среднем Урале снизилась инфляция

В Свердловской области в мае текущего года инфляция в годовом отношении замедлилась до 10,98% против 11,2% в апреле. В целом по России годовая инфляция составила 9,88%. Темпы роста цен существенно замедлились за последние три месяца, сообщает
Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации.
В месячном отношении цены в мае поднялись на 0,48%. В свердловском регионе за месяц сильнее всего подорожали услуги (+1,22%), а за год — продовольствие (+13,16%).
Рост цен на услуги вызван повышенным спросом и недостатком предложения, а также перекладыванием в цену издержек операторов. Больше всего подорожали туристические услуги. Так, в годовом отношении цены на речные круизы по России выросли на 19,08%. Услуги пассажирского транспорта за год подорожали на 18,46%. Абонентская плата за пакет сотовой связи на Среднем Урале выросла почти на 20%, при этом прочие телекоммуникационные услуги за год подорожали на 4-10%.
Что касается продовольствия, то в мае оно подорожало значительно слабее, чем в апреле. Цены на некоторые товары продолжили снижение. Так, за 12 месяцев яйца в связи с наращиванием производства подешевели уже на 19,08%. Также продолжили дешеветь в месячном отношении молоко и творог, сливочное масло, вермишель, пшено и рис. Плодоовощная продукция за год подорожала на 13,22%, но в месячном отношении подешевела на 4,03%. При этом в связи с ростом издержек производителей подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, а также кондитерские изделия. За месяц цены на них выросли на 1,59% и 1,13% соответственно. Кофе также продолжило дорожать, поднявшись за месяц в цене на 1,58%.
Среди непродовольственных товаров благодаря укреплению рубля больше всего подешевели телевизоры, компьютеры и смартфоны. Телерадиотовары стали дешевле на 7,39% за год и на 4,66% за месяц. Компьютеры подешевели на 4,01% в годовом и 1,78% в месячном отношении. Регулятор отмечает, что продавцы снижали цены для стимулирования спроса, который уменьшился из-за охлаждения потребительского кредитования. Рост цен на подержанные импортные автомобили в мае возобновился. При этом стоимость новых автомобилей, как отечественных, так и иностранных марок, выросла заметно слабее. В целом автомобили подорожали на 0,65% за месяц и 3,22% за год. Выросли цены на мебель и медицинские товары. Это произошло в связи с ростом затрат производителей и продавцов на сырье и материалы, а также логистику и оплату труда. За 12 месяцев цены на товары этих категорий увеличились сильнее, чем на непродовольственные товары в целом. Мебель подорожала на 9,07%, а медтовары — на 10,10%.
В целом в Свердловской области продовольствие дешевело слабее, чем по стране. Непродовольственные товары подорожали, в то время как в целом по стране они стали немного дешевле. Цены на услуги в Свердловской области и в России в мае выросли сопоставимо.
Регулятор отметил, что продолжит поддерживать высокие ставки по кредитам и депозитам достаточно долгое время, чтобы замедление инфляции приобрело необходимую скорость и устойчивость. Согласно прогнозу, инфляция достигнет целевого показателя в 4% в 2026 году.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»