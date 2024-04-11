Дорожающий март

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На Среднем Урале годовая инфляция в марте составила 7,82%. Банк России констатирует, что этот показатель выше, чем в Уральском федеральном округе (7,43%) и по России в целом (7,72%). Эксперты регулятора считают, что такое положение дел связано с тем, что в регионе сохраняется высокая потребительская активность, что дает возможность производителям и поставщикам повышать цены. У последних, к слову, ЦБ фиксирует и возросшие издержки.Если в феврале 2024 года годовой прирост цен на продовольствие в Свердловской области составлял 7,30%, то в марте этот показатель вырос до 7,74%.Сильнее всего за месяц подорожали сыр (плюс 3,1%), сахар (плюс 2,2%), кондитерские изделия (плюс 2,2%), а также молоко и молочная продукция (плюс 1,74%)В банке России отмечают, что из-за неурожая в странах-производителях увеличились цены на какао-бобы. Это, соответственно, привело к ускорению годового роста цен на какао, а шоколадные конфеты стали дороже, чем годом ранее. В феврале они были дешевле.«Производители молочной и мясной продукции продолжали переносить в цены растущие издержки, в том числе на оплату труда. В результате сметана, йогурт, сыр, мясокопчености, сосиски стали дороже, чем год назад (в феврале были дешевле), замедлилось годовое удешевление творога, ускорился годовой рост цен на молоко и сливочное масло», — отмечают в ЦБ.В Свердловской области цены на непродовольственные товары в марте были на 7,38% выше, чем годом ранее. В феврале этот показатель был на уровне 7,10%.На фоне высокого спроса увеличились цены на обувь, парфюмерию, косметику и стройматериалы. Последние, в частности, показали самый большой рост по сравнению с февралем — на 1,69%. За год же они подорожали на 12,25%.Эксперты регулятора считают, что высокий спрос на стройматериалы связан с ростом объемов ввода жилья. Так, по данным Свердловскстата, в регионе за I квартал 2024 года ввели в эксплуатацию 1 млн 088,4 тыс. кв. м. жилья. Это на 33,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.«В Свердловской области растет объем ввода жилья. Чтобы обустроить новые квартиры и дома, свердловчане активно покупают материалы для ремонта. Производители не успевают нарастить производство, чтобы удовлетворить этот высокий спрос. Из-за этого подорожали обои, древесно-стружечные плиты, интерьерные и фасадные краски. В марте цены на них росли быстрее, чем в феврале. Услуги поклейки обоев и облицовки кафельной плиткой тоже подорожали», — отметил экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.Примечательно, что на Среднем Урале индивидуальными застройщиками за первые три месяца 2024 года введено в эксплуатацию 764,3 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что в 1,5 раза больше уровня соответствующего периода 2023 года.Услуги на Среднем Урале в годовом выражении в марте дорожали быстрее, чем месяцем ранее, — 8,54% против 8,40%. Сильнее всего за год выросли цены на услуги в сфере зарубежного туризма (плюс 13,30%), телекоммуникационные услуги (плюс 14,46), услуги пассажирского транспорта (плюс 18,06%) и экскурсионные услуги (плюс 18,62%).«Из-за роста затрат на обслуживание оборудования в условиях высокого спроса потребителей повысились цены на подписку на онлайн-видеосервисы и абонентская плата за доступ к интернету. Стоимость этих услуг в марте в годовом выражении выросла значительнее, чем месяцем ранее», — констатируют в ЦБ.Рост же цен на авиабилеты регулятор объясняет высоким спросом туристов на поездки по России.Эксперты регулятора отмечают, что основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. В связи с этим для устойчивого снижения инфляции Банк России обещает поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) в течение продолжительного времени.Напомним, что регулятор начал цикл ужесточения ДКП летом прошлого года. С этого времени ключевую ставку повысили более чем в два раза — с 7,5 до 16%. Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 26 апреля 2024 года.