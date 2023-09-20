В Свердловской области ускорился рост цен

Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. Аналитики Уральского ГУ Банка России связывают это с девальвацией рубля, увеличением спроса на непродовольственные товары и ростом издержек производителей товаров и услуг.Годовой темп прироста цен на продовольственные товары на Среднем Урале в августе увеличился до 1,99% после 0,14% в июле. Такая динамика во многом объясняется ускорением роста стоимости импортируемой плодоовощной продукции из-за ослабления рубля. В частности, увеличились годовые темпы прироста цен на апельсины, бананы и яблоки.Также из-за девальвации рубля выросли затраты российских сельхозпроизводителей на закупку и обслуживание необходимой техники и ГСМ.«Это привело к менее значительному, чем обычно, сезонному снижению цен на некоторые российские овощи — картофель, морковь, свеклу, в результате годовой темп прироста цен на них увеличился. Кроме того, годовая динамика цен на плодоовощную продукцию в целом была отчасти обусловлена эффектом низкой базы прошлого года: в августе 2022 года цены на нее снижались сильнее на фоне укрепления рубля и наращивания импортных поставок», — отмечают аналитики ЦБ.Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе ускорился до 3,62% после 2,1% в июле. Это связано не только с ослаблением рубля, но и с увеличением внутреннего спроса.«В сегменте непродовольственных товаров ценовая динамика во многом определялась ростом потребительской активности. В условиях ослабления рубля это привело к повышению цен на широкий круг товаров. В частности, в годовом выражении ускорился рост цен на новые и подержанные иномарки, замедлилось снижение цен на бытовую технику, смартфоны и телевизоры», — рассказали представители ЦБ.Годовой темп прироста цен на услуги в Свердловской области в августе замедлился до 10,35% после 12,21% в июле.Экономист Уральского ГУ Банка России Анна Саввулиди связывает это с динамикой цен билетов на самолеты и поезда.«Авиаперевозчики расширили свои полетные программы. Это способствовало тому, что рост цен на туры в Турцию в регионе замедлился, а туры в Закавказье стали дешеветь быстрее. Благодаря назначению дополнительных поездов по ряду направлений, цены на билеты в плацкартные вагоны стали ниже, чем в августе прошлого года», — заявила А. Саввулиди.Очевидно, что в ближайшие месяцы годовая инфляция в Свердловской области будет только ускоряться. Ослабление рубля и увеличение внутреннего спроса будут и дальше оказывать сильное давление на цены.Еще одним негативным фактором, по мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, являются высокие инфляционные ожидания.«Перенос ослабления рубля в цены усиливается повышенными ценовыми ожиданиями. Особенно сильно за последние месяцы увеличились ценовые ожидания предприятий. Выросли и инфляционные ожидания населения. Также повысились инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы, но на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%», — рассказал М. Зельцер.По его словам, также сохраняются риски, связанные с геополитической ситуацией.«Усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта», — отметил М. Зельцер.Добавим, что ЦБ прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2023 года в диапазоне 6-7%. Предполагается, что в 2024 году годовая инфляция вернется к 4%. Для достижения этой цели регулятор проводит жесткую монетарную политику. С середины лета ключевая ставка в РФ выросла уже на 550 б. п., до 13% годовых.