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На Среднем Урале в августе ускорился рост цен на легковые автомобили

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. В целом по стране этот показатель составил 5,2%.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, инфляция в регионе ускорилась из-за ослабления рубля, роста издержек производителей и увеличения спроса на непродовольственные товары.

Так, в августе жители Среднего Урала активно покупали товары длительного пользования. На фоне ослабления рубля повышенный спрос привел к тому, что рост цен на легковые автомобили ускорился. Помимо этого, значительно увеличилась оптовая стоимость моторного топлива. Из-за этого в рознице ускорился рост цен на бензин и дизель.

Кроме того, вырос годовой темп прироста цен на продукты питания. В том числе ускоренно подорожали импортируемые апельсины, бананы, некоторые сорта яблок. Из-за роста издержек отечественных аграриев на обслуживание импортной техники, а также на приобретение запчастей для оборудования и кормовых добавок ускорилось увеличение цен на картошку, морковь и свеклу, свинину и мясо птицы.

В то же время годовой темп прироста цен на услуги в регионе немного снизился. По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Анны Саввулиди, благодаря назначению дополнительных поездов по ряду направлений, цены на билеты в плацкартные вагоны стали ниже по сравнению с августом прошлого года.
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