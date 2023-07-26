На Среднем Урале в августе ускорился рост цен на легковые автомобили

УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В Челябинской области годовая инфляция в регионе за июнь увеличилась до 3,1%. Это на 0,4% ...20.06.2023 Годовой рост цен в Челябинской области ускорился до 2,7%
УрБК, Челябинск, 20.06.2023. По итогам мая годовой рост цен в Челябинской области составил 2,7% против 2,2% в апреле. ...17.02.2021 Аналитики ЦБ отмечают ускорение роста цен на бананы, чай и кофе в УрФО
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе 2021 года выросла на ...15.10.2020 Непродовольственная инфляция в УрФО в сентябре выросла до 3%
Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2020 года осталась на уровне августа — 3,2%. Цены на ...15.10.2020 Непродовольственная инфляция в УрФО в сентябре выросла до 3%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2020 года осталась на ...