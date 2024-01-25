Точки роста инфляции

По итогам 2023 года уровень инфляции в Свердловской области составил 7,27%. Он оказался ниже, чем в целом по РФ (7,42%), но выше, чем в Уральском федеральном округе (6,36%). Аналитики Банка России отмечают, что на Среднем Урале продолжается ускорение цен на продовольственные и непродовольственные товары. Это может быть связано с ростом спроса и увеличением себестоимости производства отдельных видов продукции.
Отметим, что годовой темп прироста цен на продовольственные товары на Среднем Урале в декабре увеличился до 7,02% после 6,15% в ноябре.
«Издержки производителей и переработчиков животноводческой продукции в декабре продолжили увеличиваться в том числе из-за нехватки рабочей силы. Высокий спрос позволил организациям переносить эти издержки в цены готовой продукции. Кроме того, сохранение неблагоприятной эпизоотической ситуации в отдельных регионах-поставщиках ограничивало предложение некоторых товаров. В результате годовой рост цен на яйца, куриные окорочка, сливочное масло ускорился. Сметана и творог в годовом сопоставлении дешевели медленнее, чем в ноябре», — говорится в материалах ЦБ.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Свердловской области в декабре ускорился до 6,18% после 5,65% в ноябре.
В отчете ЦБ отмечается, что производители и поставщики товаров этого сегмента, пользуясь высоким спросом, перенесли рост издержек, вызванный ослаблением курса рубля, в цены реализуемой продукции. В частности, ускорилось подорожание строительных материалов, мебели и легковых автомобилей отечественного производства.
Ранее УрБК писал
о том, что в конце 2023 года средняя цена на новый автомобиль в Екатеринбурге выросла на 46%, до 1 млн 960 тыс. руб. Спрос на новые модели машин в уральской столице увеличился за год на 123%.
Годовой темп прироста цен на услуги в Свердловской области в декабре замедлился до 9,09% после 11,03% в ноябре.
Так, стоимость жилищно-коммунальных услуг в регионе за год увеличилась на 7,82%. В ЦБ пояснили, что в декабре 2022 года тарифы ЖКХ индексировались, а в декабре 2023 года — нет, что создало статистический эффект высокой базы.
Услуги пассажирского транспорта в регионе за год подорожали на 10,25%.
«Расширение полетных программ отдельными авиаперевозчиками привело к тому, что цены на авиабилеты в декабре снизились, а их годовой рост замедлился. В декабре в годовом выражении цены на железнодорожные билеты росли не так быстро, как в ноябре. Это было вызвано расширением предложения в сегменте железнодорожных перевозок, а также изменением методологии наблюдения за ценами: в декабре 2023 года при регистрации цен были учтены относительно дешевые билеты на проезд в плацкартном вагоне с отправлением в конце января», — отмечают представители ЦБ.
Эксперты считают, что пока рано говорить об ослаблении инфляционного давления в России. Как полагают аналитики «Альфа-Банка» Наталия Орлова и Валерия Кобяк, по итогам 2024 года цены в стране могут вырасти на 6%.
«Инфляционное давление в равной степени транслируется на различные сегменты, что, возможно, связано с внутренними ограничениями со стороны предложения, то есть с жестким рынком труда и связанным с этим быстрым ростом зарплат. Мы ожидаем, что этот фактор продолжит формировать инфляционный фон в 2024 году. Кроме того, (1) расходы федерального бюджета, как ожидается, вырастут на 16% г/г в 2024 году — импульс, который может добавить 2 п. п. к годовой инфляции; (2) кредитная активность медленно реагирует на повышение ключевой ставки ЦБ РФ и (3) глобальные инфляционные риски, связанные с транспортными расходами, растут — все эти тенденции создают значительный риск того, что в 2024 году годовая инфляция может оказаться выше прогнозного уровня ЦБ РФ», — отмечают
аналитики «Альфа-Банка».
Добавим, что ЦБ прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2024 года в диапазоне 4-4,5%. Для достижения этой цели регулятор проводит жесткую монетарную политику. С середины лета прошлого года ключевая ставка в РФ выросла более чем в два раза, до 16% годовых.