Зреющая инфляция

В Свердловской области продолжается ускорение инфляции: по итогам июня она составила 3,18% против 2,73% в мае. Это выше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу (2,02%), но ниже, чем по России (3,25%). Сложившаяся динамика объясняется ростом издержек товаропроизводителей, смещением сезонности в сегменте плодоовощной продукции, снижением курса рубля и ростом потребительского спроса.
Единственная категория, где цены остаются ниже, чем в прошлом году, — продовольственные товары, отмечают в Уральском ГУ Банка России. Они на 2,44% дешевле, чем годом ранее во многом за счет плодоовощной продукции. Сезонное удешевление огурцов произошло раньше обычного — в мае. Плюс было произведено больше этих овощей. Поэтому в конце весны и в июне они дешевели, хотя динамика и замедлилась.
Схожая ситуация возникла с морковью. Благодаря высокому урожаю 2022 года запасы исчерпались позже, и рост цен начался только в мае. В то же время белокочанная капуста подорожала из-за заморозков в Средней Азии в начале текущего года.
Кроме того, среди продовольственных товаров наблюдается подорожание мясопродуктов. На это повлияло ослабление рубля, которое вызвало рост цен на импортные добавки, а также подорожание зерна на внутреннем рынке, в первую очередь сортов, идущих на корм птицам.
«На фоне благоприятной для производителей мировой конъюнктуры сахарного рынка оптовые цены на сахар выросли, что отразилось в замедлении его годового удешевления в розничной сети», — отмечается в докладе регулятора.
Непродовольственные товары подорожали на 0,66% относительно 2022 года. Бензин вырос в цене из-за превышения спроса над предложением на оптовом рынке. Из-за эффекта низкой базы прошлого года замедлилось удешевление автомобильных шин и ускорилось подорожание подержанных импортных легковых автомобилей. Изображение предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России
В отношении стройматериалов наблюдается рост спроса на внутреннем рынке, а ослабление рубля вызвало рост издержек производителей на обслуживание импортного оборудования и закупки компонентов. В итоге произошло «уменьшение годового темпа удешевления».
Сильнее всего относительно прошлого года подорожали услуги — на 15%. Но относительно мая (15,41%) динамика, наоборот, снизилась. Замедление объясняется эффектом высокой базы прошлого года. В июне 2022 года операторы связи и медицинские организации подняли цены, чтобы компенсировать выросшие затраты на оборудование, комплектующие, расходники и инструменты. Зарубежные туры тоже дорожали сильнее, чем сейчас, поскольку сокращалось число маршрутов и рейсов, а издержки на заграничные полеты в условиях санкций росли.
Подчеркнем, что тенденция к ускорению инфляции характерна для всей России: в мае рост цен составлял 2,51%, в июне — 3,25%.
«Увеличение инфляционного давления связано прежде всего со спросом. В период восстановительного роста экономики спрос поддерживался главным образом госсектором, и спрос со стороны государства остается высоким. Потребительский спрос был сдержанным вплоть до конца прошлого года. С начала текущего года он усилился, в том числе благодаря росту зарплат и потребительской уверенности, а в II квартале дополнительно ускорился из-за быстрого расширения кредитования. Когда спрос начинает устойчиво превышать возможности наращивания предложения, это неизбежно выливается в рост цен, ведь компании не могут мгновенно запускать новые производства и находить для них дополнительную рабочую силу», — рассказала во время своей пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Наиболее яркой иллюстрацией описанного она назвала резкий рост спроса на услуги внутреннего туризма. Отрасли требуется время, чтобы обеспечить резко выросший спрос, создавая места для отдыха и средства размещения. Плюс выросли издержки перевозчиков. Эти факторы позволили перенести высокий спрос в цены.
Уточним, что пресс-конференция прошла после того, как регулятор повысил ключевую ставку
с 7,5% до 8,5%. Ужесточение монетарной политики в первую очередь связано с усилением инфляционного давления.
«В пользу ужесточения процентной политики играют ускорение темпов инфляции в годовом и месячном выражении, сохранение высоких темпов кредитования и усиление потребительской активности, сохранение высоких инфляционных ожиданий на фоне недавней волны девальвации рубля», — объяснял ранее УрБК начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.
«Ставка — это один из первых инструментов для борьбы с инфляцией. Вопрос в том, что у нас становится неинтересной трата денег через кредиты. Проще сберегать, потому что ставка выше. Это то, что написано в экономической теории. Меньше трат, больше сбережений — вы должны получить замедление инфляции. Посмотрим, как наш рынок отреагирует, насколько быстро люди понесут деньги в банки вместо трат. Это все равно отложенный во времени эффект», — прокомментировал финансовый аналитик Григорий Вахитов.
Отметим, что в итоге Банк России на 0,5% повысил нижнюю границу прогноза по инфляции на 2023 год. Теперь она ожидается на уровне 5-6,5%. Уже в 2024 году регулятор намерен вернуться к целевому показателю в 4% и удерживать его в дальнейшем.