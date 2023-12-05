На Урале ограничат рост цен на яйца

5 декабря губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер провели прямые линии. И свердловчане, и челябинцы задали руководителям своих регионов вопросы касательно резкого скачка цен на куриные яйца в магазинах. Губернаторы назвали причины данной проблемы и озвучили конкретные шаги для стабилизации ситуации.
Формат прямой линии предполагает, что губернатор отвечает в прямом эфире на вопросы, которые ему заранее присылают жители области.
Один из вопросов, которые задали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, касался резкого подорожания куриных яиц на прилавках торговых сетей (по данным Минсельхоза РФ, за 2023 год цены на куриные яйца в России выросли минимум на 24%).
«Яйца под 150 рублей. Это где такое видано? Что собираетесь с этим делать?» —процитировала ведущая и удивилась названному ценнику. Она спросила, видел ли Е. Куйвашев подобные цены в магазинах, и тот ответил утвердительно.
«Видел. Есть на то объективные причины. Дорожают газ, электричество, дорожает производство, в том числе яиц», — ответил глава Свердловской области.
К слову, эксперты согласны с этой точкой зрения и утверждают, что оплата электроэнергии может составлять до 50% расходов на производство яиц, а ЖКУ птицефабрикам оказывают по достаточно высоким тарифам.
Аналогичный по содержанию вопрос был задан и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который также провел
прямую линию 5 декабря.
«У нас в стране подорожало куриное яйцо. Президент даже дал поручение о запрете вывоза куриного яйца. Несколько крупнейших птицефабрик, не у нас в регионе, из-за заболевания были остановлены. Возник дефицит», — объяснил причины сложившейся ситуации А. Текслер.
Эксперты называют и другие причины роста цен на куриные яйца. Например, ослабление курса рубля, которое спровоцировало рост цен на запчасти для импортного оборудования и другие импортные ресурсы, необходимые для производства яиц (вакцины, витамины и так далее).
Генеральный директор Росптицеводства Галина Бобылева связала
рост цен на куриные яйца и мясо курицы с выросшим на них спросом. Так как в течение 2023 года цены росли на большинство продуктов, курятина и куриные яйца могли оказаться единственным доступным источником животного белка для некоторых россиян.
Еще одной возможной причиной увеличения спроса на куриные яйца, по словам экспертов, могло стать и то, что в России выросло количество потребителей этого продукта.
Руководство Свердловской области уже предпринимает конкретные шаги для решения возникшей проблемы.
«Что касается яиц, мы встречались и с «Магнитом», и с «Пятерочкой» по моему поручению. Мы договорились с этими магазинами, вообще со всеми сетями, о том, чтобы наценка на яйца была самая минимальная, точнее, практически по себестоимости. Мы понимаем, что в убыток никто работать не сможет. И то, за сколько это яйцо будет произведено, оно практически за столько же будет продано в наших магазинах», — рассказал Евгений Куйвашев.
Челябинский губернатор также назвал вариант решения.
«У нас идет реконструкция одной из крупнейших фабрик региона, чтобы увеличить производство яйца уже со следующего года», — отметил Алексей Текслер, добавив, что в России существует хорошая практика, когда ритейлеры гарантируют минимальную или даже отрицательную наценку в случае возникновения дефицита какого-либо товара.
Глава Челябинской области предложил инициировать переговоры с торговыми сетями, чтобы распространить эту практику и на свой регион.
Производители куриных яиц также предпринимают меры для исправления ценового дисбаланса. По словам Г. Бобылевой, основные производители согласовали план по наращиванию объемов производства и планируют расширить горизонт целевого использования льготных кредитов.
Стоит отметить, что и мясо курицы, и куриные яйца входят в список социально значимых продуктов и в Свердловской, и в Челябинской областях. По данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Среднего Урала, в октябре средняя цена на курятину выросла на 6,07% и составила 226,12 руб. за кг. В том же месяце средняя цена за десяток куриных яиц увеличилась на 9,99%, до 88,18 руб.
В ноябре тенденция продолжилась. К примеру, по данным Свердловскстата, с 13 по 20 ноября куриные яйца подорожали
на 5,81%, а с 20 по 27 ноября — на 3,31%, до 101,27 руб. за десяток.
В Челябинской области картина похожая. По данным Росстата, с 21 по 27 ноября цены на куриные яйца увеличились в среднем на 4,4%. А регион, по словам А. Текслера, входит в тройку крупнейших российских производителей этого продукта.
Участники отрасли птицеводства согласны с губернаторами Свердловской и Челябинской областей относительно инструментов решения проблемы. Безусловно, нужно модернизировать птицефабрики, наращивать производство, предоставлять производителям различные меры поддержки и сдерживать розничные цены на куриные яйца. Однако одномоментно можно реализовать только последний пункт, потому как цикл воспроизводства в птицеводстве составляет от полутора до двух лет.