Центробанк назвал причины роста цен на куриные яйца на Среднем Урале в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. С 18 по 25 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...28.12.2023 Куриные яйца в России подорожали на 4% с 19 по 25 декабря
УрБК, Москва, 28.12.2023. В период с 19 по 25 декабря куриные яйца в России подорожали в среднем на 4%. Такие данные ...14.12.2023 На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. С 4 по 11 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...30.11.2023 На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...14.11.2023 ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца
УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...