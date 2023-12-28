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Центробанк назвал причины роста цен на куриные яйца на Среднем Урале в 2023 году

УрБК, Москва, 08.02.2024. Взлет цен на куриные яйца в 2023 году обусловлен вспышками птичьего гриппа, снижением запасов инкубационных яиц и увеличением спроса со стороны фармацевтических компаний. Эти причины аналитики ЦБ РФ назвали в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«Заметный рост цен на куриные яйца в 2023 году на Урале, как и по всей стране, произошел из-за недостатка предложения. Его причинами стали вспышки птичьего гриппа, снижение запасов инкубационных яиц и увеличение спроса со стороны фармацевтических компаний», — сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Из инкубационных яиц изготавливают вакцины от кори, паротита, краснухи и гриппа. В течение года на производство препаратов требуется 100-120 млн яиц, а в 2023 году отечественные производители экстренно нарастили выпуск этих вакцин, создав повышенный спрос.

Кроме того, сократились импортные поставки яиц (из-за антироссийских санкций), а вспышки птичьего гриппа на птицефабриках в некоторых регионах снизили поголовье кур-несушек. Все это спровоцировало всплеск цен.

Напомним, что, по данным Свердловскстата, с конца декабря 2023 по 9 января 2024 года на Среднем Урале цены на куриные яйца выросли на 2,14%, до 123,5 руб. за десяток. По информации Росстата, с декабря 2022 года куриные яйца в стране подорожали на 46,18%.
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