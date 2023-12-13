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Вчера, 12:01

Куриные яйца в РФ с конца прошлого года подорожали на 46%

За период с 5 по 11 декабря 2023 года средняя стоимость куриных яиц в России выросла на 4,6%. Об этом сообщает Росстат.

При этом, согласно федеральной статистике, с декабря 2022 года куриные яйца в стране подорожали на 46,18%.

Ранее Генпрокуратура РФ поручила начать проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров во всех регионах страны.

В российском правительстве, в свою очередь, одобрили предложение отменить пошлины на ввоз в страну куриных яиц. А в Минсельхозе дали прогноз о стабилизации цен на этот продукт в течение месяца за счет поставок из других государств.
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