Куриные яйца в РФ с конца прошлого года подорожали на 46%

УрБК, Москва, 14.12.2023. За период с 5 по 11 декабря 2023 года средняя стоимость куриных яиц в России выросла на 4,6%. ...13.12.2023 Минсельхоз рассчитывает на стабилизацию цен на куриные яйца в течение месяца
УрБК, Москва, 13.12.2023. В ближайший месяц цены на куриные яйца в России стабилизируются за счет поставок из ...13.12.2023 Правительство РФ поддержало отмену импортных пошлин на куриные яйца
УрБК, Москва, 13.12.2023. Правительство РФ концептуально одобрило предложение отменить пошлины на ввоз в страну куриных ...08.12.2023 Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести проверки деятельности ...08.12.2023 Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца
УрБК, Москва, 07.12.2023. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести ...