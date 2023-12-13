Куриные яйца в РФ с конца прошлого года подорожали на 46%

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УрБК, Москва, 14.12.2023. За период с 5 по 11 декабря 2023 года средняя стоимость куриных яиц в России выросла на 4,6%. ...

Минсельхоз рассчитывает на стабилизацию цен на куриные яйца в течение месяца

УрБК, Москва, 13.12.2023. В ближайший месяц цены на куриные яйца в России стабилизируются за счет поставок из ...

Правительство РФ поддержало отмену импортных пошлин на куриные яйца

УрБК, Москва, 13.12.2023. Правительство РФ концептуально одобрило предложение отменить пошлины на ввоз в страну куриных ...

Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести проверки деятельности ...

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УрБК, Москва, 07.12.2023. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести ...