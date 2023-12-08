Правительство РФ поддержало отмену импортных пошлин на куриные яйца

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Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести проверки деятельности ...

Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца

УрБК, Москва, 07.12.2023. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести ...

ФАС предложила запретить в 2024 году резко поднимать цены на продукты

УрБК, Москва, 07.12.2023. В 2024 году крупным компаниям могут запретить устанавливать экономически необоснованные цены ...

Минсельхоз РФ планирует отменить импортные пошлины на яйца и мясо кур

УрБК, Москва, 07.12.2023. Минсельхоз РФ прорабатывает вариант отмены импортных пошлин в отношении некоторых видов мяса ...

Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении ...