УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:40

Правительство РФ поддержало отмену импортных пошлин на куриные яйца

УрБК, Москва, 13.12.2023. Правительство РФ концептуально одобрило предложение отменить пошлины на ввоз в страну куриных яиц. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники на рынке и в аппарате первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

«Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца», — рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию.

Кроме того, издание добавляет, что в аппарате А. Белоусова сообщили, что соответствующий протокол подписан.

В настоящее время размер этой пошлины составляет 15%. В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что в случае ее отмены в I полугодии 2024 иностранные поставщики смогут ввезти в Россию 1,2 млрд штук куриных яиц.

Напомним, что, по официальной информации, стоимость куриных яиц увеличилась более чем на 40% за год. Генпрокуратура инициировала всероссийскую проверку по данному факту. А ФАС России предложила ввести санкции против ритейлеров и производителей, резко поднимающих цены на товары.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.12.2023 Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести проверки деятельности ...

08.12.2023 Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца

УрБК, Москва, 07.12.2023. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести ...

08.12.2023 ФАС предложила запретить в 2024 году резко поднимать цены на продукты

УрБК, Москва, 07.12.2023. В 2024 году крупным компаниям могут запретить устанавливать экономически необоснованные цены ...

07.12.2023 Минсельхоз РФ планирует отменить импортные пошлины на яйца и мясо кур

УрБК, Москва, 07.12.2023. Минсельхоз РФ прорабатывает вариант отмены импортных пошлин в отношении некоторых видов мяса ...

05.12.2023 Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года17.11.2023Чужие карты14.11.2023Павел Ваняшин об исполнении налоговых уведомлений в 2023 году
Архив новостей
Декабрь 2023 (301)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18