Правительство РФ поддержало отмену импортных пошлин на куриные яйца

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести проверки деятельности ...08.12.2023 Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца
УрБК, Москва, 07.12.2023. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести ...08.12.2023 ФАС предложила запретить в 2024 году резко поднимать цены на продукты
УрБК, Москва, 07.12.2023. В 2024 году крупным компаниям могут запретить устанавливать экономически необоснованные цены ...07.12.2023 Минсельхоз РФ планирует отменить импортные пошлины на яйца и мясо кур
УрБК, Москва, 07.12.2023. Минсельхоз РФ прорабатывает вариант отмены импортных пошлин в отношении некоторых видов мяса ...05.12.2023 Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении ...