Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца

УрБК, Москва, 07.12.2023. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести ...Вчера, 16:23 Минсельхоз РФ планирует отменить импортные пошлины на яйца и мясо кур
УрБК, Москва, 07.12.2023. Минсельхоз РФ прорабатывает вариант отмены импортных пошлин в отношении некоторых видов мяса ...05.12.2023 Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца
Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении минимальных наценок на куриные ...05.12.2023 Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении ...30.11.2023 На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...