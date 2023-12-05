Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца

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Минсельхоз РФ планирует отменить импортные пошлины на яйца и мясо кур

УрБК, Москва, 07.12.2023. Минсельхоз РФ прорабатывает вариант отмены импортных пошлин в отношении некоторых видов мяса ...

Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца

Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении минимальных наценок на куриные ...

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УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении ...

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УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...