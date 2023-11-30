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Вчера, 16:23

Минсельхоз РФ планирует отменить импортные пошлины на яйца и мясо кур

УрБК, Москва, 07.12.2023. Минсельхоз РФ прорабатывает вариант отмены импортных пошлин в отношении некоторых видов мяса кур и куриных яиц. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу министерства.

«Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца», — цитирует издание сообщение ведомства.

Пресс-служба министерства объяснила рост цен на вышеупомянутые продукты значительным повышением спроса. Отмена пошлин, по мнению ведомства, поспособствует увеличению предложения на внутреннем рынке.

Ранее УрБК писал о том, как планируют решать проблему резкого скачка цен на куриные яйца в Свердловской и Челябинской областях.

Между тем на Среднем Урале с 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области цены на куриные яйца выросли на 2,93%, до 104,26 руб. за десяток.
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