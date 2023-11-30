Минсельхоз РФ планирует отменить импортные пошлины на яйца и мясо кур

Материалы по теме

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,04%, до 138,74 ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

ФАС проверит обоснованность роста цен на куриные яйца и мясо птицы

УрБК, Москва, 07.04.2021. ФАС России проверит обоснованность роста цен на куриные яйца и мясо птицы, говорится на сайте ...

Минсельхоз России предложил производителям новые меры для сдерживания роста цен на мясо и яйца птицы

УрБК, Москва, 02.03.2021. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало механизмы господдержки ...