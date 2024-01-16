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Вчера, 11:44

Яйца из Турции и Азербайджана не попали на прилавки российских магазинов

УрБК, Москва, 02.02.2024. Куриные яйца, поставляемые в Россию из-за рубежа, в российские торговые сети не попали. В основном они шли на переработку, пишут «Известия», ссылаясь на данные Роспродсоюза и опрошенных участников рынка.

Ранее УрБК писал о том, что с 1 января 2024 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) освободил импортеров куриных яиц в Россию от таможенной пошлины (15%). Еще раньше Минсельхоз выразил надежду, что цены на куриные яйца стабилизируются (с декабря 2022 к декабрю 2023 года они взлетели на 46,18%) за счет поставок из Турции и Азербайджана.

Однако в Роспродсоюзе «Известиям» заявили, что стабилизация произошла в основном за счет заключения долгосрочных контрактов между производителями куриных яиц и федеральными ритейлерами.

«Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку. Кроме того, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», — цитирует издание зампреда правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова.

«Известия» опросили торговые сети, где им подтвердили, что на прилавках импортных яиц нет.

Отметим, что в Свердловской области, где также ощущался дефицит яиц, и цены на них в конце прошлого года стали расти, их стоимость за последнюю неделю снизилась на 2,62%, до 120,14 руб. за десяток.
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