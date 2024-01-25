За неделю на Среднем Урале цены на куриные яйца снизились на 2,62%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 22 по 29 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,55%, до 253,52 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свеклу (на 2,97%, до 35,18 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 2,24%, до 216,76 руб. за кг), капусту (на 2,17%, до 33,79 руб. за кг), бананы (на 1,92%, до 161,09 руб. за кг), а также на морковь (на 1,73%, до 42,73 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на куриные яйца (на 2,62%, до 120,14 руб. за кг), свежие помидоры (на 1,71%, до 262,08 руб. за кг), а также на пшено (на 1,08%, до 65,68 руб. за кг).