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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на бананы (на 9,3%, до 132,13 руб. за кг), свежие огурцы (на 3,94%, до 108,59 руб. за кг), вермишель (на 2,87%, до 121,34 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 1,9%, до 208,35 руб. за кг), а также на вареную колбасу (на 1,84%, до 515,2 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на морковь (на 9,15%, до 44,02 руб. за кг), свеклу (на 7,33%, до 37,17 руб. за кг), картофель (на 6,95%, до 30,19 руб. за кг), капусту (на 5,55%, до 33,28 руб. за кг), яблоки (на 4,27%, до 130,23 руб. за кг), репчатый лук (на 3,08%, до 33,49 руб. за кг), а также на овощные консервы для детского питания (на 2,26%, до 611,52 руб. за кг).
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