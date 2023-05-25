На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожают свежие огурцы

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На Среднем Урале капуста за неделю подорожала почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. С 15 по 22 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на ...

На Среднем Урале капуста за неделю подорожала почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. С 15 по 22 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Со 2 по 10 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

С 6 по 13 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,82%, до ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. С 6 по 13 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...