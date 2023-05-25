УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:43

На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожают свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. С 21 по 28 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 2,76%, до 89,17 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что свежие огурцы заметнее всего дорожают вторую неделю подряд. Так, их цена с 15 по 21 августа выросла на 3,74%.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на шлифованный рис (на 2,22%, до 131,8 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 2,14%, до 200,78 руб. за кг), свинину (кроме бескостного мяса) (на 1,97%, до 335,22 руб. за кг), свежие помидоры (на 1,51%, до 101,39 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 1,45%, до 617,27 руб. за кг), а также на маргарин (на 1,37%, до 250,66 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на капусту (на 11,87%, до 42,36 руб. за кг), картофель (на 10,8%, до 37,16 руб. за кг), репчатый лук (на 10,57%, до 39,52 руб. за кг), морковь (на 5,8%, до 59,92 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,81%, до 482,79 руб. за кг), а также на яблоки (на 1,6%, до 143, руб. за кг).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.05.2023 На Среднем Урале капуста за неделю подорожала почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. С 15 по 22 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на ...

25.05.2023 На Среднем Урале капуста за неделю подорожала почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. С 15 по 22 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на ...

15.05.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Со 2 по 10 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук ...

16.09.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

С 6 по 13 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,82%, до ...

16.09.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. С 6 по 13 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города04.08.2023«Урал» готовится открыть «домашний кубковый сезон»
Архив новостей
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18