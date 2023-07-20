На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. С 15 по 21 августа на Среднем Урале значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 3,74%, до 86,77 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 3,23%, до 118,41 руб. за кг), подсолнечное масло (на 2,5%, до 120,13 руб. за литр), свинину (на 2,31%, до 329,13 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 12,48%, до 99,73 руб. за кг), белокочанную капусту (на 11,95%, до 48,20 руб. за кг), репчатый лук (на 11,92%, до 44,31 руб. за кг), картофель (на 11,59%, до 42,47 руб. за кг).