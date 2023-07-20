УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:26

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. С 15 по 21 августа на Среднем Урале значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 3,74%, до 86,77 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 3,23%, до 118,41 руб. за кг), подсолнечное масло (на 2,5%, до 120,13 руб. за литр), свинину (на 2,31%, до 329,13 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 12,48%, до 99,73 руб. за кг), белокочанную капусту (на 11,95%, до 48,20 руб. за кг), репчатый лук (на 11,92%, до 44,31 руб. за кг), картофель (на 11,59%, до 42,47 руб. за кг).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.07.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. С 10 по 17 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на ...

29.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. С 19 по 26 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на ...

27.04.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. С 17 по 24 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый ...

13.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. С 27 февраля по 6 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

19.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала вареная колбаса

С 9 по 16 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на вареную колбасу (на 4,36%, до ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (617)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18