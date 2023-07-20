На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. С 10 по 17 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на ...29.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. С 19 по 26 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на ...27.04.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. С 17 по 24 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый ...13.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. С 27 февраля по 6 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...19.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала вареная колбаса
С 9 по 16 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на вареную колбасу (на 4,36%, до ...