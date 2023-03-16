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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. С 17 по 24 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук (на 4,82%, до 63,41 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежую капусту (на 2,28%, до 31 руб. за кг), морковь (на 1,72%, до 43,64 руб. за кг), бананы (на 1,22%, до 130,33 руб. за кг), а также на сосиски и сардельки (на 1,15%, до 517,95 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 4,52%, до 191,69 руб. за кг), подсолнечное масло (на 2,94%, до 127,07 руб. за л), гречневую крупу (на 2,58%, до 105,63 руб. за кг), вермишель (на 2,46%, до 124,08 руб. за кг), а также на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,36%, до 114,03 руб. за кг).

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