Вчера, 13:45

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы, хлеб из пшеничной муки и вареная колбаса

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. С 4 по 11 августа 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы (+2,14%, до 95,93 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе подорожали хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+1,58%, до 120,89 руб. за кг), вареная колбаса (+1,19%, до 548,59 руб. за кг).

Сильнее всего подешевели за отчетный период свежая белокочанная капуста (-13,68%, до 37,62 руб. за кг), столовая свекла (-13,67%, до 53,67 руб. за кг), картофель (-13,43%, до 64,25 руб. за кг), морковь (-10,6%, до 66,46 руб. за кг), репчатый лук (-6,1%, до 56,7 руб. за кг), подсолнечное масло (-1,73%, до 144,16 руб. за кг), маргарин (-1,6%, до 280,46 руб. за кг), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (-1,24 %, до 114,72 руб. за кг), вермишель (-1,21%, до 129,12 руб. за кг), сливочное масло (-1,09%, до 1 тыс. 183,25 руб. за кг).
