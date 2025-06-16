На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы, вареная колбаса и вермишель

Со 2 по 9 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала вермишель (+2,73%, до 126,82 руб. за кг), ...05.06.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, яблоки и сосиски
05.06.2025. С 26 мая по 1 июня в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь (+8,05%, до 77,18 руб. за кг), ...05.06.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, яблоки и сосиски
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. С 26 мая по 1 июня в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь (+8,05%, до ...15.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали лук, свекла и капуста
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. С 5 по 12 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый лук ...12.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали лук и свекла
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. С 28 апреля по 5 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый ...