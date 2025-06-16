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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы, вареная колбаса и вермишель

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. С 16 по 23 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы (+2,94%, до 134,54 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе сильно подорожали вареная колбаса (+1,81%, до 551,18 руб. за кг), вермишель (+1,67%, до 129,05 руб. за кг), репчатый лук (+1,61%, до 64,85 руб. за кг), столовая свекла (+1,08%, до 86,42 руб. за кг).

Сильнее всего подешевели за отчетный период свежие помидоры (-3,97%, до 203,69 руб. за кг), свежая белокочанная капуста (-2,85%, до 62,16 руб. за кг), куриные яйца (-2,58%, до 87,14 руб. за 10 шт.), бананы (-1,44%, до 160,07 руб. за кг).
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