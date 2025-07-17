На Среднем Урале за неделю сильнее всего подешевели капуста, огурцы и бананы

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. С 14 по 21 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали макаронные ...17.07.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали морковь, рис и гречневая крупа
С 7 по 14 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь (+4,15%, до 85,14 руб. за кг), следует ...17.07.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали морковь, рис и гречневая крупа
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. С 7 по 14 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь ...10.07.2025 На Среднем Урале снизились цены на картофель, бананы и молоко
С 30 июня по 7 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь (+3,84%, до 81,8 руб. за кг), ...10.07.2025 На Среднем Урале снизились цены на картофель, бананы и молоко
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. С 30 июня по 7 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь ...