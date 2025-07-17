На Среднем Урале за неделю сильнее всего подешевели капуста, огурцы и бананы

С 14 по 21 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (+2,44%, 134,7 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.



Также за отчетный период в регионе сильно подорожали вермишель (+1,77%, до 128,2 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (+1,63%, до 727,24 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (+1,15%, до 1 тыс. 275,65 руб. за кг).



Сильнее всего подешевели за отчетный период свежая белокочанная капуста (–8,67%, до 54,64 руб. за кг), свежие огурцы (–8,28%, до 105,66 руб. за кг), бананы (–5,9%, до 142,72 руб. за кг), картофель (–5,4%, до 87,86 руб. за кг), столовая свекла (–4,82%, до 74,91 руб. за кг), морковь (–3,09%, до 82,62 руб. за кг), свежие помидоры (–1,41%, 203,32 руб. за кг), репчатый лук (–1,31%, до 68,13 руб. за кг).