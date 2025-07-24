УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:59

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы, вермишель и мороженая рыба

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. С 11 по 18 августа 2024 года в Свердловского области сильнее всего подорожали свежие огурцы (+8,11%, до 103,71 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регион подорожали мороженая неразделанная рыба (+1,27%, до 365,65 руб. за кг) и вермишель (+1%, до 130,2 руб. за кг).

Сильнее всего подешевели за отчетный период картофель (-14,11%, до 54,91 руб. за кг), свежие помидоры (-11,99%, до 156,33 руб. за кг), морковь (-11,39%, до 58,95 руб. за кг), столовая свекла (-9,98%, до 48,43 руб. за кг), репчатый лук (-6,57%, до 53 руб. за кг), свежая белокочанная капуста (-6,11%, до 35,32 руб. за кг), яблоки (-3,5%, до 177,92 руб. за кг), куриные яйца (-1,61%, до 81,41 руб. за десяток), шлифованный рис (-1,46%, до 160,93 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (-1,39%, до 131,03 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (-1,35%, до 530,37 руб. за кг), твердые, полутвердые и мягкие сыры (-1,13%, до 1 тыс. 007,14 руб. за кг).
