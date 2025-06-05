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Вчера, 12:01

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали вермишель, рис и морковь

Со 2 по 9 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала вермишель (+2,73%, до 126,82 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе сильно подорожали шлифованный рис (+2,21%, до 157,15 руб. за кг), морковь (+1,87%, до 78,56 руб. за кг), картофель (+1,85%, до 91,53 руб. за кг), яблоки (+1,46%, до 178,86 руб. за кг), твердые, полутвердые и мягкие сыры (+1,37%, до 1 тыс. руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (+1,35%, до 132,18 руб. за кг).

Сильнее всего подешевели за отчетный период репчатый лук (-7,85%, до 66,72 руб. за кг), свежая белокочанная капуста (-6,7%, до 68,71 руб. за кг), бананы (-2,45%, до 162,68 руб. за кг), свежие помидоры (-1,92%, до 213,93 руб. за кг), сосиски и сардельки (-1,53%, до 564,29 руб. за кг), черный байховый чай (-1,07%, до 1 тыс. 376,30 руб. за кг), столовая свекла (-1,01%, до 87,37 руб. за кг).
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