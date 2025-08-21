УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:24

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы, детские консервы и колбаса

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. С 18 по 25 августа 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы (+4,3%, до 102,03 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе подорожали овощные консервы для детского питания (+2,03%, до 738,3 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1,71%, до 539,11 руб. за кг), вареная колбаса (+1,51%, до 558,15 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (+1,51%, до 1 тыс. 131,2 руб. за кг), поваренная пищевая соль (+1,19%, до 17,72 руб. за кг).

Сильнее всего подешевели за отчетный период картофель (-9,33%, до 49,82 руб. за кг), столовая свекла (-8,94%, до 44,37 руб. за кг), свежая белокочанная капуста (-6,49%, до 33,09 руб. за кг), морковь (-6,37%, до 55,02 руб. за кг), репчатый лук (-6,06%, до 49,8 руб. за кг), свежие помидоры (-5,23%, до 148,31 руб. за кг), яблоки (-4,94%, до 168,88 руб. за кг).
