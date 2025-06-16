На Среднем Урале снизились цены на картофель, бананы и молоко

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. С 30 июня по 7 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь (+3,84%, до 81,8 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.



Также за отчетный период в регионе сильно подорожали маргарин (+3,84%, до 286 руб. за кг), репчатый лук (+2,67%, до 68,21 руб. за кг), белокочанная свежая капуста (+1,8%, до 63,39 руб. за кг), сливочное масло (+1,6%, до 175,56 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица (+1,44%, до 101 руб. за кг), яблоки (+1,26%, до 186,55 руб. за кг).



Сильнее всего подешевели за отчетный период столовая свекла (-4,93%, до 82,13 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (-2,11%, до 708,84 руб. за кг), картофель (-2,09%, до 92,44 руб. за кг), свежие огурцы (-1,78%, до 128,33 руб. за кг), бананы (-1,41%, до 156,32 руб. за кг), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (-1,25%, до 87,88 руб. за литр), вермишель (-1,25%, до 126,52 руб. за кг), поваренная пищевая соль (-1,08%, до 17,81 руб. за кг), молочные сухие смеси для детского питания (-1,03%, до 1 тыс. 227,83 руб. за кг).