На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали морковь, рис и гречневая крупа

С 7 по 14 июля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь (+4,15%, до 85,14 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.



Также за отчетный период в регионе сильно подорожали шлифованный рис (+1,35%, до 161,84 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица (+1,31%, до 102,39 руб. за кг), репчатый лук (+1,21%, до 69,04 руб. за кг), маргарин (+1,16%, до 289,23 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (+1,14%, до 715,95 руб. за кг), черный байховый чай (+1,07%, до 1 тыс. 383,12 руб. за кг), подсолнечное масло (+1,05%, до 148,5 руб. за литр).



Сильнее всего подешевели за отчетный период свежие огурцы (-10,2%, до 115,14 руб. за кг), свежая белокочанная капуста (-4,44%, до 59,81 руб. за кг), столовая свекла (-3,63%, до 79,14 руб. за кг), бананы (-2,92%, до 151,71 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (-1,39%, до 1 тыс. 260,9 руб. за кг).