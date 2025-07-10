УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:40

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали вермишель, гречневая крупа и свинина

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. С 28 июля по 4 августа 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала вермишель (+1,78%, до 130,54 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе подорожали гречневая крупа (+1,7%, до 99,6 руб. за кг), свинина, кроме бескостного мяса (+1,6%, до 397,78 руб. за кг), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (+1%, до 88,95 руб. за литр).

Сильнее всего подешевели за отчетный период свежая белокочанная капуста (-14,37%, до 43,63 руб. за кг), репчатый лук (-10,77%, до 60,51 руб. за кг), столовая свекла (-10,7%, до 62,21 руб. за кг), морковь (-6,22%, до 74,75 руб. за кг), свежие огурцы (-4,67%, до 93,97 руб. за кг), свежие помидоры (-3,25%, до 185,61 руб. за кг), бананы (-2,22%, до 136,22 руб. за кг), вареная колбаса (-1,47%, до 542 руб. за кг), яблоки (-1,46%, до 181,04 руб. за кг).
