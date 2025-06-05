На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, яблоки и сосиски

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. С 26 мая по 1 июня в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь (+8,05%, до ...29.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали картофель, морковь и яблоки
С 19 по 26 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал картофель (+4,38%, до 88 руб. за кг), следует ...29.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали картофель, морковь и яблоки
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2025. С 19 по 26 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал картофель ...15.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали лук, свекла и капуста
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. С 5 по 12 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый лук ...12.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали лук и свекла
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. С 28 апреля по 5 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый ...