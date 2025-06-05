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05.06.2025

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, яблоки и сосиски

05.06.2025. С 26 мая по 1 июня в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь (+8,05%, до 77,18 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе сильно подорожали яблоки (+4,28%, до 175,79 руб. за кг), столовая свекла (+3,57%, до 88,24 руб. за кг), сосиски и сардельки (+1,31%, до 573,15 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица (+1,1%, до 98,52 руб. за кг).

Сильнее всего подешевели за отчетный период свежие помидоры (-5,44%, до 218,26 руб. за кг), свежая белокочанная капуста (-5,26%, до 74 руб. за кг), бананы (-4,35%, до 167 руб. за кг), вареная колбаса (-2,93%, до 538 руб. за кг), черный байховый чай (-2%, до 391,41 руб. за кг), репчатый лук (-1,2%, до 72,65 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (-1,11%, до 692 руб. за кг).
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