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Вчера, 10:41

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. С 10 по 17 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на капусту (на 5,77%, до 65,47 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что за год капуста в регионе подорожала на 25%.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на картофель (на 4,47%, до 52,54 руб. за кг), морковь (на 2,4%, до 71,56 руб. за кг), яблоки (на 1,9%, до 133,25 руб. за кг), свежие помидоры (на 1,33%, до 125,08 руб. за кг), а также на бананы (на 1,15%, до 103,97 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 10,47%, до 85,72 руб. за кг), свеклу (на 3,4%, до 50,08 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,31%, до 112,84 руб. за кг), гречневую крупу (на 2,26%, до 98,97 руб. за кг), репчатый лук (на 1,98%, до 59,51 руб. за кг), а также на подсолнечное масло (на 1,89%, до 114,58 руб. за кг).
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