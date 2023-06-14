В Свердловской области капуста за год подорожала на 25%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в мае 2023 года ...17.05.2023 В Свердловской области репчатый лук за год подорожал на 25%
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в апреле 2023 года ...11.11.2022 В Свердловской области за год сильнее всего подорожала соль
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на поваренную соль в октябре 2022 ...11.11.2021 В Свердловской области средние цены на капусту за год выросли почти на 70%
В Свердловской области средние потребительские цены на свежую белокочанную капусту в октябре 2021 года составили 35,61 ...11.11.2021 В Свердловской области средние цены на капусту за год выросли почти на 70%
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую белокочанную капусту в ...