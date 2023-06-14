В Свердловской области капуста за год подорожала на 25%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в мае 2023 года ...

В Свердловской области репчатый лук за год подорожал на 37%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в апреле 2023 года ...

В Свердловской области репчатый лук за год подорожал на 25%

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на поваренную соль в октябре 2022 ...

В Свердловской области за год сильнее всего подорожала соль

В Свердловской области средние цены на капусту за год выросли почти на 70%

В Свердловской области средние потребительские цены на свежую белокочанную капусту в октябре 2021 года составили 35,61 ...