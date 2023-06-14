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В Свердловской области капуста за год подорожала на 25%

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июне 2023 года составили 58,66 руб. за кг, что на 25,33% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подорожали за год репчатый лук (на 15,84%), говядина (кроме бескостного мяса) (на 6,26%), мороженая неразделанная рыба (на 4,2%), баранина (кроме бескостного мяса) (на 3,7%), а также охлажденные и мороженые куры (на 3,02%).

При этом сильнее всего снизились цены за год на картофель (на 38,96%), гречневую крупу (на 32,71%), подсолнечное масло (на 16,82%), пшено (на 16,72%), а также на пшеничную муку (на 14,34%).
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