В Свердловской области капуста за год подорожала в два раза

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 99,32%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости заметно подорожали за год морковь (на 19,09%), картофель (на 10,07%), охлажденные и мороженые куры (на 8,5%), мороженая неразделанная рыба (на 7,43%), говядина (кроме бескостного мяса) (на 6,71%), яблоки (на 6,24%), а также репчатый лук (на 6,11%).



При этом сильнее всего снизились цены за год на гречневую крупу (на 31,41%), пшено (на 17%), подсолнечное масло (на 16,43%), пшеничную муку (на 13,34%), соль (на 11,04%), вермишель (на 8,14%), а также на шлифованный рис (на 7,18%).