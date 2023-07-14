В Свердловской области капуста за год подорожала в два раза

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июле 2023 года ...14.07.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала на 25%
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июне 2023 года ...14.06.2023 В Свердловской области репчатый лук за год подорожал на 37%
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в мае 2023 года ...16.05.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 11%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в апреле выросли на 0,5% ...11.11.2022 В Свердловской области за год сильнее всего подорожала соль
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на поваренную соль в октябре 2022 ...