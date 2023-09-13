В Свердловской области капуста за год подорожала на 55%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 55,32%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости заметно подорожали за год морковь (на 37,32%), репчатый лук (на 26,84%), охлажденные и мороженые куры (на 26,63%), яблоки (на 23,49%), куриные яйца (на 12,46%), картофель (на 11,28%), а также свинина (кроме бескостного мяса) (на 10,18%).



В то же время сильнее всего снизились цены за год на гречневую крупу (на 26,92%), пшеничную муку (на 10,87%), соль (на 8,76%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 7,62%), пшено (на 7,13%), а также на сливочное масло (на 7,12%).