На Среднем Урале куриные яйца за месяц подорожали на 9%

В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали куриные яйца (на 8,84%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости за месяц также заметно подорожали охлажденные и мороженые куры (на 5,86%), шлифованный рис (на 5,34%), сливочное масло (на 4,39%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 4,19%), гречневая крупа (на 3,65%), а также свинина (кроме бескостного мяса) (на 3,02%).



В свою очередь, заметно подешевели за указанный период картофель (на 20,03%), свежая капуста (на 10,51%), морковь (на 10,01%), репчатый лук (на 8,39%), а также яблоки (на 4,74%).