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Вчера, 12:00

На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожали рис и курица

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожал шлифованный рис (на 5,35%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости за месяц также заметно подорожали охлажденные и мороженые куры (на 5,34%), свинина (кроме бескостного мяса) (на 5,19%), подсолнечное масло (на 5,15%), яблоки (на 3,23%), а также куриные яйца (на 2,33%).

В свою очередь, заметно подешевели за указанный период свежая капуста (на 34,99%), картофель (на 30,57%), репчатый лук (на 30,56%), а также морковь (на 21,56%).
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