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На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожала курица

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Свердловской области в сентябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали охлажденные и мороженые куры (на 6,38%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости за месяц также заметно подорожали куриные яйца (на 6,22%), подсолнечное масло (на 4,67%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 3,45%), свинина (кроме бескостного мяса) (на 2,33%), а также хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 2,22%).

В свою очередь, заметно подешевели за указанный период морковь (на 32,16%), свежая капуста (на 26,41%), картофель (на 24,72%), репчатый лук (на 19,16%), а также яблоки (на 9,04%).
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