На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожала курица

В Свердловской области в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожал шлифованный рис ...12.09.2023 На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожали рис и курица
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...14.08.2023 На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 32%
Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в июле выросли на 0,49% по сравнению с предыдущим ...14.08.2023 На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 32%
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в июле выросли на 0,49% ...13.06.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала в два раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в мае выросли на 0,53% ...