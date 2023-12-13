В Свердловской области за год сильнее всего подорожали куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В Свердловской области средние потребительские цены на куриные яйца в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 52,41%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости заметно подорожали за год охлажденные и мороженые куры (на 34,63%), яблоки (на 31,01%), свежая капуста (на 27,97%), свинина (кроме бескостного мяса) (на 16,14%), мороженая неразделанная рыба (на 13,7%) и сахар (на 13,48%).



В то же время сильнее всего снизились цены за год на репчатый лук (на 29,95%), картофель (на 11,74%), гречневую крупу (на 5%), соль (на 4,01%), а также на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 3,1%).