В Свердловской области за год сильнее всего подорожали куриные яйца

В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в ноябре 2023 года по сравнению с ...13.12.2023 В Свердловской области за год сильнее всего подорожали курица и яйца
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на охлажденных и мороженых кур в ...14.11.2023 На Среднем Урале куриные яйца за месяц подорожали на 9%
В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали куриные яйца (на ...14.11.2023 На Среднем Урале куриные яйца за месяц подорожали на 9%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...16.10.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала на 55%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в сентябре 2023 ...