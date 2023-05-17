В Свердловской области репчатый лук за год подорожал на 37%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в мае 2023 года составили 73,6 руб. за кг, что на 37,64% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подорожали за год говядина (кроме бескостного мяса) (на 5,62%), баранина (кроме бескостного мяса) (на 4,69%), мороженая неразделанная рыба (на 2,62%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 2,33%), а также питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,38%).
При этом сильнее всего снизились цены за год на картофель (на 51,75%), гречневую крупу (на 34,73%), морковь (на 30,18%), сахар-песок (на 20,39%), а также на пшено (на 18,22%).
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