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На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 32%

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в июле выросли на 0,49% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости сильнее всего за месяц подорожали картофель (на 31,86%), морковь (на 15,44%), капуста (на 11,8%), яблоки (на 9,13%), а также сахар-песок (на 4,29%).

В свою очередь, заметно подешевели за указанный период репчатый лук (на 7,76%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,02%), пшено (на 1,77%), подсолнечное масло (на 1,42%), а также питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,34%).
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