На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 32%

В Свердловской области средние потребительские цены на картофель в июне 2023 года составили 41,14 руб. за кг, что на ...17.07.2023 На Среднем Урале картофель за месяц подорожал почти на 30%
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на картофель в июне 2023 года ...13.06.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала в два раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в мае выросли на 0,53% ...16.05.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 11%
Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим ...16.05.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 11%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в апреле выросли на 0,5% ...