На Среднем Урале капуста за месяц подорожала в два раза

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в мае выросли на 0,53% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.
Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости сильнее всего за месяц подорожали капуста (на 99,79%), морковь (на 22,99%), охлажденные и мороженые куры (на 13,26%), репчатый лук (на 10,2%), а также сахар-песок (на 6,69%).
В свою очередь, заметно подешевели за указанный период куриные яйца (на 7,14%), гречневая крупа (на 4,82%), подсолнечное масло (на 3,57%), а также питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,8%).
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