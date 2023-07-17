На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 32%

Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в июле выросли на 0,49% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.



Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости сильнее всего за месяц подорожали картофель (на 31,86%), морковь (на 15,44%), капуста (на 11,8%), яблоки (на 9,13%), а также сахар-песок (на 4,29%).



В свою очередь, заметно подешевели за указанный период репчатый лук (на 7,76%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,02%), пшено (на 1,77%), подсолнечное масло (на 1,42%), а также питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,34%).