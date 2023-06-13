На Среднем Урале картофель за месяц подорожал почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на картофель в июне 2023 года составили 41,14 руб. за кг, что на 29,17% больше показателя предыдущего месяца этого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Также среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров

первой необходимости заметно за месяц подорожали морковь (на 21,14%), охлажденные и мороженые куры (на 8,24%), сахар-песок (на 7,17%) и яблоки (на 6,49%).



В свою очередь, сильнее всего подешевели за указанный период репчатый лук (на 16,18%), капуста (на 12,87%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 4,05%), подсолнечное масло (на 3,54%), вермишель (на 3,23%), а также сливочное масло (на 2,51%).