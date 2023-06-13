На Среднем Урале картофель за месяц подорожал почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в мае выросли на 0,53% ...16.05.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 11%
Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим ...16.05.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 11%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в апреле выросли на 0,5% ...12.09.2022 На Среднем Урале картофель за месяц подешевел на 33%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на шлифованный рис в августе 2022 ...09.06.2021 В Свердловской области средние цены на картофель за год выросли на 54%
В Свердловской области средние потребительские цены на картофель в мае 2021 года составили 45,77 руб. за кг, что на ...