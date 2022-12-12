В Свердловской области репчатый лук за год подорожал на 25%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на репчатый лук в апреле 2023 года составили 65,96 руб. за кг, что на 25,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подорожали за год говядина (кроме бескостного мяса) (на 8,24%), баранина (кроме бескостного мяса) (на 3,81%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 2,74%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,69%), а также хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 2,06%).
При этом сильнее всего снизились цены за год на капусту (на 66,67%), картофель (на 45,26%), морковь (на 41,2%), гречневую крупу (на 31,31%), а так жена сахар-песок (на 29,53%).
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