На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожали рис и курица

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...17.07.2023 На Среднем Урале картофель за месяц подорожал почти на 30%
В Свердловской области средние потребительские цены на картофель в июне 2023 года составили 41,14 руб. за кг, что на ...17.07.2023 На Среднем Урале картофель за месяц подорожал почти на 30%
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на картофель в июне 2023 года ...13.06.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала в два раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в мае выросли на 0,53% ...14.03.2023 На Среднем Урале репчатый лук за месяц подорожал на 34%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в феврале выросли на ...