На Среднем Урале за месяц сильнее всего подорожали рис и курица

В Свердловской области в августе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожал шлифованный рис (на 5,35%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров

первой необходимости за месяц также заметно подорожали охлажденные и мороженые куры (на 5,34%), свинина (кроме бескостного мяса) (на 5,19%), подсолнечное масло (на 5,15%), яблоки (на 3,23%), а также куриные яйца (на 2,33%).



В свою очередь, заметно подешевели за указанный период свежая капуста (на 34,99%), картофель (на 30,57%), репчатый лук (на 30,56%), а также морковь (на 21,56%).