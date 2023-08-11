В Свердловской области капуста за год подорожала на 80%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в августе 2023 ...11.08.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала в два раза
В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июле 2023 года по сравнению с аналогичным ...11.08.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала в два раза
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июле 2023 года ...14.07.2023 В Свердловской области капуста за год подорожала на 25%
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июне 2023 года ...11.11.2021 В Свердловской области средние цены на капусту за год выросли почти на 70%
В Свердловской области средние потребительские цены на свежую белокочанную капусту в октябре 2021 года составили 35,61 ...