УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в августе 2023 ...

В Свердловской области капуста за год подорожала на 80%

В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июле 2023 года по сравнению с аналогичным ...

В Свердловской области капуста за год подорожала в два раза

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июле 2023 года ...

В Свердловской области капуста за год подорожала в два раза

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в июне 2023 года ...

В Свердловской области капуста за год подорожала на 25%

В Свердловской области средние цены на капусту за год выросли почти на 70%

В Свердловской области средние потребительские цены на свежую белокочанную капусту в октябре 2021 года составили 35,61 ...