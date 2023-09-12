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В Свердловской области капуста за год подорожала на 80%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 79,13%. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости заметно подорожали за год морковь (на 33,74%), яблоки (на 15,61%), охлажденные и мороженые куры (на 15,32%), картофель (на 13,53%), куриные яйца (на 9,09%), а также говядина (кроме бескостного мяса) (на 8,41%).

При этом сильнее всего снизились цены за год на гречневую крупу (на 31,21%), пшеничную муку (на 14,92%), пшено (на 12,71%), соль (на 10,03%), а также на подсолнечное масло (на 9,68%).
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